La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

USA: le «shutdown» empêche la publication d’un rapport sur l’emploi

Keystone-SDA

La publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis n'a pas eu lieu vendredi en raison de la paralysie budgétaire, une situation hautement inhabituelle pour ce thermomètre de la première économie mondiale.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le site du service statistiques du ministère américain du Travail (BLS) n’a pas été mis à jour à 08H30 (12H30 GMT) comme de coutume. Un message l’explique par «la suspension des services du gouvernement fédéral».

«Les mises à jour du site reprendront lorsque le gouvernement fédéral reprendra ses activités», est-il ajouté.

Depuis mercredi, les Etats-Unis se trouvent en situation de paralysie budgétaire («shutdown»), qui conduit à la mise à l’arrêt d’une partie des services publics gérés par l’Etat fédéral.

Parmi les nombreuses implications du blocage: la mise au chômage technique des fonctionnaires du BLS et donc l’absence de publication d’indicateurs économiques récurrents.

Jeudi, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren avait appelé le président Donald Trump à publier malgré tout le rapport sur l’emploi en septembre.

Ces données sont très sensibles, surtout depuis que le chef d’Etat républicain a renvoyé, le 1er août, la directrice du BLS après un rapport décevant. Il l’avait accusée, sans fournir de preuves, d’avoir «manipulé» les chiffres en sa défaveur.

Le rapport suivant a renforcé l’impression d’un marché du travail en perte de vitesse. Donald Trump a relativisé sa portée.

Les analystes s’attendaient à un taux de chômage stable en septembre, à 4,3%, et à un peu plus de créations d’emplois qu’en août (50’000 contre seulement 22’000 le mois précédent), selon le consensus publié par Trading Economics.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision