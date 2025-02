USA: le déficit commercial s’est creusé l’an dernier

Keystone-SDA

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est élevé en 2024 à environ 920 milliards de dollars. Il a bondi de plus de 17% sur un an (+133 milliards de dollars), selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le déficit des échanges de biens et services sur le dernier mois de l’année a atteint 98,4 milliards de dollars (88,8 milliards de francs), en hausse de près de 25% par rapport au mois précédent, sous l’effet conjugué d’une hausse des importations et baisse des exportations.

La progression sur le dernier mois est supérieure aux attentes des analystes, qui prévoyaient une augmentation un peu moins marquée du déficit sur décembre à 96,8 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le creusement du déficit sur l’année s’explique par une hausse bien plus marquée, en valeur, des importations que des exportations qui, bien qu’en croissance, ne viennent pas compenser le flot de produits et services entrants aux Etats-Unis. Sur le dernier mois de l’année en revanche, les exportations sont en recul alors que les importations ont sensiblement progressé.

Plus de jouets et de smartphones

Cette baisse des exportations en décembre s’explique par un recul des produits pétroliers et pharmaceutiques, que la hausse des ventes dans l’aviation civile ne permettent pas de compenser. A l’inverse, les Etats-Unis ont augmenté leurs importations d’équipement informatiques, produits de consommation (jouets, smartphones, etc), traditionnel en période de fêtes.

Sur l’ensemble de l’année écoulée, la distribution géographique du déficit commercial, pour les biens, reste globalement inchangée, le plus important restant une fois de plus lié aux échanges avec la Chine, à près de 300 milliards de dollars sur un an, en hausse d’environ 8% sur un an.

L’Union européenne reste en deuxième position, avec un déficit commercial américain de 235 milliards de dollars, là encore en hausse près de 13% sur un an.

La situation est cependant variable d’un pays à l’autre, avec un déficit commercial important avec l’Allemagne (84 milliards), l’Irlande (86 milliards) ou l’Italie (44 milliards), mais un excédent commercial avec les Pays-Bas (55 milliards), la Belgique (6 milliards) ou l’Espagne (2,5 milliards).

Enfin, le déficit commercial avec les deux voisins des Etats-Unis, contre lesquels le président Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur l’ensemble des produits durant le week-end avant de les mettre en pause mardi, a connu une évolution différente.

Il est en effet en léger recul avec le Canada, à 63 milliards de dollars, mais s’est encore creusé dans les échanges avec le Mexique, à 172 milliards de dollars (+12,7%).