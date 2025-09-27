La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
USA: le visa du président colombien révoqué

Les Etats-Unis vont révoquer le visa du président colombien Gustavo Petro, a annoncé vendredi le département d'Etat, l'accusant d'"actions téméraires et incendiaires" lors d'une manifestation à New York.

(Keystone-ATS) «Plus tôt dans la journée, le président colombien @petrogustavo s’est tenu dans une rue de New York et a exhorté les soldats américains à désobéir aux ordres et à inciter à la violence. Nous allons révoquer le visa de Petro en raison de ses actions téméraires et incendiaires», a écrit le département d’Etat sur X.

M. Petro, qui se trouvait à New York pour participer à l’assemblée générale des Nations Unies, a participé vendredi à une manifestation pro-palestinienne dans la ville au côté du musicien britannique Roger Waters.

Des vidéos diffusées par les médias ont montré le président colombien de gauche appeler, par haut-parleur, à la création d’une «armée de sauvetage du monde qui aura pour première tâche de libérer la Palestine».

«Je demande à tous les soldats de l’armée des Etats-Unis de ne pas viser l’humanité avec leurs fusils. Désobéissez à l’ordre de Trump! Obéissez à l’ordre de l’humanité!», s’est-il exclamé.

Selon les médias colombiens, Gustavo Petro est déjà à bord d’un vol pour Bogota.

Les relations entre la Colombie et les Etats-Unis se sont nettement dégradées depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier. Mardi, M. Petro avait demandé à la tribune des Nations Unies qu’une «procédure pénale» soit lancée contre son homologue américain après les frappes militaires meurtrières ayant détruit dans les Caraïbes des bateaux transportant, selon Washington, de la drogue.

