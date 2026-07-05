USA: place évacuée, discours de Trump menacé par un orage

Keystone-SDA

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L'immense esplanade du National Mall à Washington, où devaient se tenir les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis, a été évacuée samedi en raison de la menace d'un violent orage, a constaté l'AFP.

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(Keystone-ATS) Quelques heures avant le discours prévu du président Donald Trump, de fortes rafales de vent ont balayé le site et des éclairs ont zébré le ciel, poussant les autorités à ordonner aux personnes présentes de se mettre immédiatement à l’abri.

«Pour votre sécurité, nous demandons à tous les invités d’évacuer immédiatement», ont annoncé des responsables de l’événement, tandis que la majeure partie de la foule commençait à se diriger vers les sorties pour s’abriter dans les musées et bâtiments gouvernementaux voisins.

La moitié est des Etats-Unis, dont Washington, est frappée depuis le milieu de la semaine par une vague de chaleur intense qui devait provoquer de violents orages vendredi et samedi selon les services météorologiques.

Pensant que l’esplanade avait rouvert rapidement, certaines personnes se sont ruées vers les points de contrôle de sécurité en criant «Chargez!» et «Trump! Trump!»

Ailleurs, les autorités tentaient de convaincre les gens de partir.

«Lorsque vous avez des éclairs à moins de trois miles (5 km), l’évacuation est obligatoire», a expliqué un policier à une famille hésitante.

Un groupe d’une centaine de personnes près de la scène a refusé de partir, scandant «USA! USA! USA!».

Des policiers se sont rapidement précipités vers les récalcitrants et les ont forcés à quitter la zone.