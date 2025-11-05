La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
USA: un avion-cargo s’écrase près de l’aéroport de Louisville

Keystone-SDA

Un avion-cargo d'UPS avec trois personnes à bord s'est écrasé mardi peu après son décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky (centre-est des Etats-Unis), ont annoncé le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) et le transporteur.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le vol UPS 2976 s’est écrasé vers 17h15 heure locale», a déclaré la FAA, identifiant l’appareil comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.

L’avion avait «trois membres d’équipage à son bord», a déclaré UPS dans un communiqué séparé.

«A ce stade, nous n’avons aucune information sur d’éventuels blessés ou victimes», a ajouté le groupe américain de messagerie et de livraison de colis.

Des images de télévisions locales montrent un large brasier dans la nuit, les gyrophares des équipes de secours à proximité.

La police de Louisville a fait mention sur X «d’incendies et de débris».

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

