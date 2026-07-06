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Uvrier: incendie à l’usine d’incinération des déchets sous contrôle

Keystone-SDA

Un incendie s'est produit, lundi vers 15h20, au sein de l’usine d’incinération des déchets située à Uvrier, sur la commune de Sion. Les sapeurs-pompiers du secteur sont à pied d'oeuvre. Le sinistre est sous contrôle mais pas encore maitrisé.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Les pompiers de Sierre et Sion sont sur place, ainsi que deux hélicoptères et la Police cantonale», a précisé, en début de soirée, cette dernière à Keystone-ATS. «Pour l’heure, le feu est sous contrôle mais pas encore maitrisé. L’opération devrait encore durer quelques heures.»

L’incendie provoque actuellement un fort dégagement de fumée. Le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre. Alertswiss et la Police cantonale valaisanne demandent de ne pas se rendre dans la région concernée et de fermer portes et fenêtres et arrêter la ventilation et la climatisation, dans les alentours. Tant l’autoroute A9 que la route cantonale reliant Sion à Sierre ne sont pas impactées, précise la Police cantonale valaisanne.

A ce stade, l’ampleur du sinistre n’est pas encore connue. Selon une information du «Nouvelliste», le feu aurait pris à la suite du broyage d’une batterie au lithium.

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