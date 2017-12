Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Leuthard pour une présidence de la Confédération à deux ans swissinfo.ch/fb et la RTS 15. décembre 2017 - 13:54 Alors qu'elle achève son année à la présidence de la Confédération, Doris Leuthard a plaidé à la radio publique (RTS) pour un mandat présidentiel de deux ans, qui "servirait davantage les intérêts de la Suisse". Ce mandat est actuellement occupé durant une année par l’un des sept ministres du gouvernement collégial de la Suisse, qui garde dans le même temps la charge de son département. Doris Leuthard, qui passera le témoin à Alain Berset en janvier prochain, achève sa deuxième année en tant que présidente de la Confédération. Elle l'avait déjà été une première fois en 2010. La ministre en charge du Département de l'énergie, des transports et de la communication a effectué une vingtaine de voyages qui l'ont conduite du Groenland à l'Inde, en passant par l'Argentine. Aux Nations unies, elle s'est également montrée critique envers le président américain Donald Trump, avec qui elle a eu l'occasion de discuter directement lors d'un déjeuner à New York. Pour Doris Leuthard, une année de présidence ne sert pas les intérêts de la Suisse sur le plan international: "Après une année, vous avez un réseau assez large, puisque vous voyagez, vous connaissez pas mal de présidents, et après on se retire et une nouvelle personne doit de nouveau travailler sur ces liens. Ce n'est vraiment pas bien pour les contacts internationaux. » Elle s’en explique au micro de Romain Clivaz de la RTS. Ce n’est pas la première fois qu’une telle proposition est lancée. Mais le parlement s’y est toujours montré rétif. Avec son système fédéraliste, la Suisse limite les prérogatives du pouvoir central. En 2013 par exemple, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (chambre haute du parlement) avait rejeté la proposition du Conseil fédéral de porter à deux ans la durée du mandat du président de la Confédération. Et ce malgré les exigences toujours plus élevées de la scène internationale.