Vaisselle réutilisable dès 2000 personnes dans le canton de Berne

Keystone-SDA

Dans le canton de Berne, l’emploi de vaisselle réutilisable sera désormais obligatoire dans les manifestations réunissant plus de 2000 personnes contre 1000 personnes jusqu’à présent. Ce relèvement du seuil pour l’obligation de recourir à de la vaisselle réutilisable entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

(Keystone-ATS) Le canton met ainsi en œuvre une motion adoptée par le Grand Conseil. L’obligation d’employer de la vaisselle réutilisable figure dans l’ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration depuis 2019.

Malgré le relèvement du seuil prescrivant l’emploi de vaisselle réutilisable, cette mesure reste d’actualité, a souligné lundi le canton de Berne qui rappelle qu’il est prouvé que cette obligation représente une plus-value pour les êtres humains et pour l’environnement.

Les expériences recueillies lors de manifestations ont montré que le recours à du matériel réutilisable et la réduction des emballages alimentaires représentent des solutions efficaces pour réduire la production de déchets.