Val de Bagnes: un rapport intermédiaire publié au sujet d’ALTIS

Keystone-SDA

La commune de Val de Bagnes a publié un rapport intermédiaire concernant la situation du groupe énergétique ALTIS. Ce document destiné à la population dans un souci de transparence, selon les autorités, aborde principalement la thématique des finances de la société.

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(Keystone-ATS) «La décision la plus importante dans ce dossier a été prise par le Conseil général le 8 octobre 2025. En décidant de sauver ALTIS et donc d’assurer la continuité des services régaliens pour la population, la commune avait déjà pris la direction du redressement», a rappelé, mercredi soir lors de la séance du Conseil général de Val de Bagnes, le président de l’exécutif local, Fabien Sauthier.

«Aujourd’hui, nous préparons la suite en étroite collaboration avec le Conseil d’administration du groupe ainsi qu’avec le Conseil général», a-t-il ajouté.

Direction remplacée

Le document disponible sur le site internet de la commune rend compte de l’évolution financière du groupe, endetté à hauteur de 55 millions de francs à fin septembre 2025. Une vingtaine de postes avaient alors été biffés et la direction avait été remplacée.

«Les nominations du nouveau directeur (Yvan Michellod) et d’un directeur financier (Nicolas Maret) sont d’autres exemples qui nous permettent d’envisager ce renouveau avec confiance. Celui-ci passera aussi par des propositions de mesures d’assainissement validées par le Conseil municipal fin mai et présentées aux commissions législatives, dont la Commission de gestion, dans la foulée», résument les autorités locales.

Pas de nouveaux chiffres

«Je tiens à saluer l’énorme travail qui a été entrepris par les équipes d’ALTIS afin de trouver des solutions d’économies, de reprioriser les projets et de nettoyer l’ensemble de la comptabilité des six sociétés», a encore souligné Fabien Sauthier. «Ce travail, essentiel pour voir l’avenir sereinement et retrouver la confiance nécessaire, devait intervenir le plus vite possible, bien avant les décisions d’assainissement de l’automne prochain, afin de savoir où l’on va financièrement», a-t-il ajouté, sans évoquer de nouveaux chiffres à ce stade.

En parallèle aux finances, une réforme profonde de la gouvernance et de la structure d’entreprise sera menée. Également évoquée par le rapport, l’organisation particulièrement complexe d’ALTIS et ses sociétés doit être corrigée et simplifiée, estiment les autorités.

Compléments d’analyses demandés

Dans cette optique, la commune va demander à PricewaterhouseCoopers (PwC) des compléments d’analyses afin de clarifier qui décide, qui contrôle et comment en ce qui concerne les activités d’ALTIS.

Les futures mesures d’assainissement du distributeur d’énergie et de services industriels de Val de Bagnes et environ seront votées par le législatif de la commune, le 9 septembre prochain.