Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d’Altis

Keystone-SDA

Réuni en séance extraordinaire, mercredi soir, le Conseil général de Val de Bagnes a choisi de soutenir le groupe énergétique Altis, en proie à des difficultés économiques. Le législatif a voulu éviter la faillite à une société, majoritairement en mains de la commune.

(Keystone-ATS) Le législatif bagnard a choisi de reporter des amortissements pour 1,9 million de francs et d’octroyer un nouveau prêt à la société à hauteur de 2 millions de francs. Ces décisions vont permettre d’assurer le paiement des salaires, des fournisseurs et des autres charges courantes, ces prochains mois.

Concernant l’avenir à plus long terme de la société, le Conseil général a donné son feu vert de principe à un plan d’assainissement en quatre points: à commencer par l’abandon d’une créance et/ou d’une postposition pour 6 millions de francs en faveur du groupe Altis.

Montants définitifs encore à affiner

Le chauffage à distance (GECAL) devrait faire l’objet des mêmes mesures ou d’une transformation de prêts en capital-actions, pour un montant de 17,8 millions de francs.

Pour alléger les charges de distribution d’électricité de Sèdre SA, une autre société d’Altis, la commune de Val de Bagne a accepté un moratoire sur le fermage des réseaux, renonçant ainsi à une somme de 600’000 francs. Enfin, Energie Val de Bagnes SA, encore une société fille, verra le prix du kilowattheure être réduit de 10 à 2 centimes pour les transactions internes.

Rester sereins

Ces sommes sont en phase de finalisation, tout comme le type et le nombre des mesures. L’ensemble de ces points acceptés sur le principe par le Conseil général, Altis et le conseil communal devront revenir devant le conseil général avec des mesures et des montants définitifs pour validation, durant le premier semestre 2026.

«Nous devons garder en tête que ces services industriels appartiennent à la commune et qu’ils ont une valeur dans notre patrimoine, dont les actifs totaux avoisinent les 580 millions», a rappelé, mercredi, le président de Val de Bagnes Fabien Sauthier. «Les défis énergétiques à venir sont importants et nous devons regarder devant».

Cent-cinquante collaborateurs concernés

En juin, le conseil communal de Val de Bagnes avait déjà accordé une postposition d’un remboursement à hauteur de 2,5 millions de francs. Elle avait ainsi évité une première fois la faillite au groupe, fondé, en 2017, successeur des Services industriels de Bagnes et qui emploie 150 collaborateurs (chiffre de fin juin 2025).

Déjà connues en juin dernier, les difficultés du groupe ont fait l’objet d’un audit interne entamé le 4 août dernier. Au total, l’endettement d’Altis se monte à 55 millions, dont 32,2 millions auprès de la commune et environ 23 millions auprès des banques, avait précisé il y a deux mois à Keystone-ATS Stéphane Luisier, président du conseil d’administration d’Altis, confirmant une information du Nouvelliste.

D’autres mesures déjà prises

Le 26 août, le conseil communal de Val de Bagnes avait pris trois mesures pour un montant total de 13 millions de francs : payer des factures du fonds de rénovation du service des eaux, le report de remboursement ainsi que le financement, pour 2025, de Gecal, filiale du groupe centrée sur le chauffage à distance. Cette stratégie avait comme but avoué d’éviter la faillite du groupe.