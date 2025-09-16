La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Val de Bagnes (VS) lance ses premières semaines de la durabilité

Keystone-SDA

Depuis ce mardi et jusqu'au 7 octobre, la commune de Val de Bagnes (VS) lance son premier festival dédié à la durabilité et à l'innovation en montagne. Quatre grands thèmes servent de fil rouge à l'événement: la mobilité, la nature, la consommation et l'avenir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pendant trois semaines, «Les changements en marche», c’est leur nom, proposent une série d’activités, d’ateliers et de rencontres pour réinventer notre façon de vivre la montagne et imaginer l’avenir.

Le programme alterne balades nocturnes en forêt, ateliers créatifs et culinaires, défi de mobilité douce, spectacles pour enfants, débats et rencontres qui se veulent inspirantes. L’objectif des organisateurs est «de passer à l’action, de partager des idées et de vivre des expériences conviviales.»

Une volonté de sensibilisation

L’événement porté par la commune s’inscrit dans la dynamique du programme de législature, récemment présenté au Conseil général et du projet «Village 2040 «, qui vise à faire de Val de Bagnes une commune de montagne innovante, harmonieuse et solidaire.

«Ces rencontres sont importantes aussi bien pour le lien social que pour la sensibilisation de la population aux défis de demain», estime Fabien Sauthier, le président de la commune. «En abordant certaines thématiques fortes, nous souhaitons accompagner les habitants dans leurs démarches, afin d’améliorer la qualité de vie dans nos villages.»

