Val-de-Ruz: crédit pour acquérir dix cibles de tir électroniques

Keystone-SDA

La commune de Val-de-Ruz (NE) doit se doter de cibles de tir supplémentaires pour répondre à l'obligation légale de permettre aux militaires, astreints aux tirs obligatoires, d’accéder à des installations conformes et homologuées. Un crédit de 170'000 francs devrait permettre de financer l'acquisition de dix unités supplémentaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les effectifs actuels de militaires astreints, domiciliés sur le territoire, exigent la mise à disposition de seize cibles électroniques», a indiqué jeudi la commune de Val-de-Ruz.

En 2021, le Conseil général de Val-de-Ruz avait accepté un premier crédit de 102’000 francs pour six cibles. «Cette dotation s’est révélée légalement insuffisante à la suite de l’entrée en vigueur de nouvelles prescriptions fédérales début 2022», peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités communales ont depuis entrepris diverses démarches auprès des services cantonaux, sans qu’il soit possible de réduire le besoin en nombre de cibles. «Avec ce nouvel investissement, la commune entend assurer ses obligations légales, dans le respect des normes de l’ordonnance sur la protection contre le bruit», a-t-elle précisé.

