Val-de-Ruz: un automobiliste percute une ambulance

Keystone-SDA

Une ambulance, engagée dans un transport sanitaire non urgent, a été impliquée mardi vers 8h10 dans un accident entre Le Pâquier et Villiers (NE). Un automobiliste, circulant en sens inverse, a perdu la maîtrise de son véhicule sur la chaussée enneigée et a percuté le véhicule de secours.

1 minute

(Keystone-ATS) «Sous l’effet du choc, les deux ambulanciers, un homme de 42 ans et une femme de 35 ans, ont été légèrement blessés. Deux ambulances du Service de protection et de secours de Neuchâtel sont intervenues afin de prendre en charge les ambulanciers ainsi que le patient, âgé de 26 ans, lesquels ont été transportés aux urgences de l’hôpital Pourtalès», a indiqué mardi la police neuchâteloise.

L’automobiliste, âgé d’une cinquantaine d’années, est domicilié dans le canton. La police lance un appel à témoins et recherche le conducteur ou la conductrice du véhicule circulant en direction du Pâquier, qui aurait effectué un freinage en croisant l’ambulance peu avant l’accident.