Valais: 16 loups tués en Valais en moins de deux mois et demi

Keystone-SDA

Cinq loups ont été tirés depuis le début du mois de novembre en Valais. Cela porte à 16 le nombre de bêtes tuées depuis le début de la période de régulation proactive des loups en Suisse, le 1er septembre dernier, sur territoire valaisan.

(Keystone-ATS) Selon un décompte effectué au 8 décembre figurant sur le site du service valaisan de la chasse, les gardes-chasse et les chasseurs ont abattu seize loups depuis un peu plus de deux mois. Parmi ceux-ci, on dénombre quatre adultes et douze louveteaux. En comparaison, 34 de ces grands prédateurs avaient été abattus en Valais lors de l’ensemble de la régulation proactive des loups de l’année dernière.

Depuis début novembre, trois bêtes, dont deux jeunes loups, ont péri dans la région du Simplon; un adulte a perdu la vie dans le Chablais et un louveteau en a fait de même dans la région de Nendaz.

Une meute en moins mais…

Six des dix meutes installées dans le canton peuvent actuellement être régulées par les services de l’Etat du Valais. Cela peut se faire de deux manières, soit par le prélèvement de l’ensemble de la meute (Simplon, Chablais et Salantin) ou soit par l’abattage des deux tiers des louveteaux nés cette année (Vallon de Réchy, Nendaz-Isérables et Possette-Trient).

Quant à la meute d’Augstbord, la première à s’être formée en Valais après le retour des loups dans les années 1990, elle n’est plus à considérer comme telle actuellement, seuls deux loups adultes vivant dans cette région. «C’est trop pour considérer qu’ils forment une meute», précise Nicolas Bourquin, le chef du service valaisan de la chasse, interrogé par Keystone-ATS.

Pour cet hiver, la meute d’Augstbord ne figure donc pas dans la liste des 41 meutes actuelles signalées en Suisse, selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).