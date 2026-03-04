Valais: clap de fin pour l’Abobo après quatre ans

Keystone-SDA

Né durant la pandémie de Covid-19, l’Abobo, sorte de Magic Pass culturel valaisan, cesse son activité. Depuis 2022, l’offre se voulait un complément à l’AG culturel réservé aux moins de 26 ans.

(Keystone-ATS) La décision a été prise d’un commun accord par les 51 lieux membres de la coopérative. Ceux-ci poursuivront l’accueil des quelque mille abonnés actuels jusqu’à échéance de leur abonnement, indique la direction de l’Abobo dans un communiqué publié mercredi.

«L’Abobo avait été imaginé dans l’urgence du contexte de la pandémie. Il poursuivait alors deux buts précis: ramener le public dans les lieux culturels et faciliter l’accès à la culture», rappelle-t-elle.

Manque de moyens financiers

Au cours de ses quatre saisons d’existence, l’abonnement culturel valaisan a proposé plus de 800 événements annuels, de Brigue à Monthey. Il s’est étoffé d’une extension cinéma et d’une version découverte, le mini Abobo (cinq événements pour 199 francs).

«Le projet, sans subventionnement privé et public suffisant, n’est actuellement pas autoporteur», précise la direction de l’Abobo. Fixé à 465 francs pour une durée de 12 mois, un montant comprenant le trajet en train jusqu’au lieu du spectacle choisi, l’Abobo ne bénéficiait plus depuis un an de fonds Covid de la Confédération (ndlr: 400’000 francs avaient été alloués sur 3 ans). A l’avenir, il n’aurait plus non plus bénéficié d’une manne de 30’000 francs du Canton du Valais.

«Si l’on tire un bilan, l’Abobo a renforcé la fréquentation des lieux culturels, jusqu’à 20 à 30%», a résumé, Lorenzo Malaguerra, le président de la coopérative, interrogé mercredi par Keystone-ATS. «L’Abobo a permis la circulation des publics et a ouvert ses horizons culturels à un tarif préférentiel. Il a aussi grandement participé au remplissage des salles et à la visibilité des lieux partenaires.»