Valais: demande pour supprimer les meutes du Simplon et Chablais

Keystone-SDA

L'Etat du Valais veut éliminer deux meutes complètes de loups sur les neuf présentes sur le territoire cantonal. Une demande pour supprimer les meutes du Simplon et du Chablais a été envoyée à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les autorités valaisannes ont aussi demandé de procéder à «une régulation de base» de trois meutes (Réchy-Anniviers, Nendaz-Isérables et Posette-Trient), ce qui doit lui permettre de tuer deux tiers des jeunes de l’année. «Pour les autres meutes, les critères ne sont actuellement pas remplis pour décider d’une régulation proactive», indique vendredi le Canton.

Avec ces tirs, «l’objectif est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent, ou ont présenté, des problèmes de prédation sur des animaux de rente», poursuit le communiqué. L’Etat du Valais précise qu’il s’agit d’une première demande de régulation, basée sur les connaissances actuelles. Selon l’évolution de la situation, d’autres demandes pourraient être faites à l’OFEV.

