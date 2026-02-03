Valais: deux délits de chauffard et un cas de cabotage en janvier

Keystone-SDA

Dans le cadre d’actions ciblées visant à lutter contre les incivilités routières et les activités illégales de transport de passagers, la Police valaisanne a mené divers contrôles sur l’ensemble du territoire cantonal, en janvier. Ces opérations ont permis de constater deux délits de chauffard ainsi qu’un cas de cabotage.

(Keystone-ATS) Le 10 janvier, un véhicule circulant à Bramois a été contrôlé à la vitesse de 130 km/h, alors que la limitation était fixée à 60 km/h. Son conducteur, un Portugais âgé de 23 ans, s’est vu retirer son permis de conduire sur-le-champ. Une interdiction de conduire, en Suisse, lui a également été notifiée.

Le 25 janvier, un conducteur italien de 32 ans a été mesuré à une vitesse de 151 km/h au lieu des 80 km/h autorisés, alors qu’il circulait sur la route du Grand-Saint-Bernard, à la hauteur de Bovernier. Son permis de conduire lui a également été retiré immédiatement.

Les deux conducteurs ont été dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu’auprès du Ministère public. Ils s’exposent à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison et à un retrait de permis d’au moins deux ans.

Transport illégal

Le même jour, les agents du Centre de compétence du trafic lourd de St-Maurice ont intercepté un véhicule immatriculé en Allemagne sur l’autoroute A9, entre Martigny et Lausanne.

Le conducteur, un ressortissant letton de 52 ans, effectuait un transport rémunéré entre Verbier et l’aéroport de Genève, alors que six passagers se trouvaient à bord de son minibus.

Concurrence déloyale

Le chauffeur a été dénoncé auprès du Service de la circulation routière et de la navigation pour cabotage. En Suisse, il est interdit de transporter des personnes contre rémunération avec un véhicule à plaque étrangère à l’intérieur du territoire helvétique. Cette pratique est interdite, car elle engendre une concurrence déloyale envers les transporteurs suisses.

Le conducteur balte a également dû s’acquitter d’une amende de plusieurs milliers de francs.