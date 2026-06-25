Valais: interdiction générale d’allumer un feu en plein air

Keystone-SDA

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En raison d’un très fort danger d’incendie, l’Etat du Valais a décrété, jeudi, une interdiction générale, d'une durée indéterminée, d’allumer un feu en plein air. Dans les espaces privés, en zone urbaine, les grillades restent autorisées sous certaines conditions.

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(Keystone-ATS) «Après un printemps très sec, une situation de sécheresse importante s’est installée en Valais, aggravée par un important épisode caniculaire durant la deuxième moitié du mois de juin», rappelle le canton du Valais, dans un communiqué diffusé jeudi.

La majorité des régions du canton a atteint le niveau fort à très fort de danger en matière d’incendie de forêt. «La fin de la canicule attendue la semaine prochaine et les quelques précipitations annoncées ne permettront probablement pas d’améliorer la situation générale», estime l’Etat du Valais. C’est pourquoi le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Stéphane Ganzer, a décidé d’appliquer l’interdiction générale d’allumer du feu en plein air dans tout le Valais.

Attente d’une pluie persistante

Les grillades restent tolérées uniquement dans les espaces privés dans les zones résidentielles/urbaines et sous la responsabilité de la personne qui allume l’installation, ceci pour autant que les grills soient posés sur une base non-inflammable (socle en béton, dallage de pierre) et à au moins 10 mètres d’une surface ou de végétation inflammable (à 100 mètres d’une forêt).

La situation ne pourra s’améliorer que dans le cas d’une pluie persistante d’au moins deux à trois jours et d’un volume global de plus de 30 mm/m2. «Les pluies de courte durée et les orages n’influencent que très peu la situation de danger actuelle. En cas de modification notable de la situation, de nouvelles dispositions seront prises et communiquées», conclut le canton.