Valais: l’enseignement des premiers secours bientôt dans les écoles

Keystone-SDA

Un dispositif de sensibilisation et d'enseignement progressif des premiers secours sera déployé dans les écoles publiques valaisannes dès la rentrée scolaire 2026/2027. L'idée: mieux former la population aux gestes à adopter en cas d'accident ou malaise et améliorer les chances de survie des victimes.

(Keystone-ATS) Chaque année, près de 8000 arrêts cardiorespiratoires surviennent en Suisse, avec un taux de survie faible qui avoisine les 5%, souligne le Canton du Valais dans un communiqué vendredi. «Or, il est largement démontré que des gestes de premiers secours simples, effectués rapidement et correctement, augmentent significativement les chances de survie.»

De manière similaire, une formation précoce de la population aux gestes de premiers secours favorise indirectement l’intervention des témoins dans une situation critique, ce qui améliore a fortiori la survie des victimes. Il est aussi reconnu que les jeunes qui ont été formés jouent un rôle de relais auprès de leur entourage.

Ces constats simples sont à la base du concept d’apprentissage progressif conçu par le Service de l’enseignement et le Service de la santé publique du canton du Valais, en collaboration avec l’Unité santé scolaire de Promotion santé Valais et Air-Glaciers.

Des enseignements progressifs

Les premiers enseignements interviendront dans les cycles 1 et 2 pour les élèves de 1H à 8H, avec les infirmières scolaires qui développeront des modules de sensibilisation progressifs et du matériel pédagogique adapté. Il s’agira de préparer les enfants à reconnaître certaines situations d’urgence et «de leur faire acquérir les bons réflexes tout en connaissant les numéros d’alerte.»

Des instructeurs d’Air-Glaciers interviendront aussi dans toutes les classes de 7H à raison de deux périodes obligatoires, pour leur présenter les gestes de base des premiers secours, dont le massage cardiaque. Une présentation des opérations de sauvetage héliportés et l’apport de notions de prévention en montagne sont aussi prévus.

Au cycle d’orientation, les élèves de 10CO passeront par une formation pratique obligatoire de deux périodes, dispensée par leur enseignant d’éducation physique formé au préalable. «Le matériel nécessaire, comprenant notamment des défibrillateurs et des mini-mannequins d’entraînement, sera fourni aux établissements scolaires», détaille le canton. Des interventions d’Air-Glaciers seront possibles aussi au secondaire II sur demande des établissements.

«Une étape importante»

«Par cette démarche, le Conseil d’Etat exprime sa volonté de former des citoyens responsables, solidaires et prêts à agir face aux situations d’urgence, écrit-il encore dans son communiqué. Il franchit une étape importante en matière de prévention et de santé publique.»

A noter que le projet répond à un postulat accepté en ce sens par le Grand Conseil en 2019, qui avait débouché sur un projet-pilote mené en 2023 dans une vingtaine de classes du canton. Au passage, la mise en oeuvre du concept sera aussi l’occasion de faire connaître l’emplacement des défibrillateurs sur le territoire, notamment ceux à proximité des établissements scolaires.