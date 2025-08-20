Valais: la dermatose nodulaire contagieuse impactera la désalpe

Keystone-SDA

Le retour d'estivage des animaux dans les régions de Champéry, Finhaut et Ferret (VS) est soumis à des conditions strictes afin d'éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Près de cent exploitations sont concernées lors de la désalpe.

(Keystone-ATS) Les bovins doivent avoir été détenus «dans leur exploitation de provenance pendant une période ininterrompue d’au moins 28 jours» avant la date du transfert, indiquent mercredi les autorités valaisannes dans un communiqué. En outre, l’ensemble des bêtes doivent avoir été vaccinées depuis au moins 60 jours.

Une dérogation à ce délai est possible à une condition: l’exploitation de destination doit avoir été isolée pendant au moins 28 jours. «Durant cette période, tout mouvement d’animaux est interdit et la levée du séquestre n’est possible qu’après un contrôle vétérinaire complet du troupeau», explique encore le canton du Valais.

En ce qui concerne les déplacements à l’intérieur de la zone de surveillance, le délai est plus court: les troupeaux doivent avoir été vaccinés depuis au moins 28 jours, période à partir de laquelle le vaccin est pleinement efficace.

Barrière immunitaire

Pour mémoire, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a rendu obligatoire la vaccination de plus de 2000 bovins dans les régions de Champéry, Finhaut et Ferret, «créant ainsi une barrière immunitaire destinée à protéger le cheptel suisse face aux foyers détectés en France», rappelle le communiqué.

Compte tenu de la situation, le vétérinaire cantonal recommande aussi d’éviter toute manifestation ou rassemblement de bovins dans le Bas-Valais. Dimanche, la Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens (FSEH) avait d’ailleurs annoncé l’annulation du combat de reines de la Foire du Valais.