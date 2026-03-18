Valais: nouveau modèle de régulation du bouquetin

Keystone-SDA

Les objectifs de la planification des tirs du bouquetin n'ayant pas été entièrement atteints à plusieurs reprises au cours des dernières années, le canton du Valais introduira un nouveau système de régulation à partir de cette année. Celui-ci prévoit un contingent de base de deux animaux par chasseur inscrit.

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(Keystone-ATS) Les tarifs seront adaptés et l’attribution continuera de se faire dans le cadre de la planification des tirs autorisée par la Confédération. En cas d’inscriptions surnuméraires, un tirage au sort sera effectué. Les inscriptions s’effectueront en ligne du 1er au 30 avril, précise l’Etat du Valais, dans un communiqué diffusé mercredi.

En Valais, la régulation du bouquetin se fait avec la participation des chasseurs. Ces dernières années, le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) a constaté que le système actuel ne permettait pas d’atteindre les résultats de la planification annuelle.

De plus, lors d’une enquête réalisée en 2025, une grande majorité des chasseurs s’est prononcée en faveur d’une révision du modèle de régulation du bouquetin. Sur la base de ces éléments, un nouveau modèle de régulation des populations de bouquetins pour la période de chasse 2026 a été mis en place.

Un contingent individualisé

Si un chasseur est autorisé à prendre part à la régulation du bouquetin, il se voit attribuer un contingent de tir individuel qui lui permet de tirer une étagne non allaitante âgée d’un an et demi ou plus, ainsi qu’un bouquetin mâle d’une catégorie d’âge préalablement attribuée.

Le tir de l’étagne doit être effectué en premier et l’animal abattu doit être présenté au garde-faune compétent avant le tir du bouquetin mâle.

L’autorisation est en principe valable d’août à novembre de l’année concernée, le SCPF définissant la période de régulation exacte. Dans tous les cas, cette régulation est interdite le dimanche, les jours fériés officiels ainsi que pendant toute la durée de la chasse haute et la semaine qui la précède.

Modifications pour les Dianas

Ce nouveau modèle pour les contingents individuels de tirs a des répercussions sur l’attribution des contingents de tirs aux Dianas, les sections locales, membres de la Société suisse de chasseurs.

A l’avenir, chaque Diana se verra attribuer en alternance un contingent de tirs pour un bouquetin de la catégorie d’âge 6-9 ou 11+, selon le tournus existant. Contrairement aux tirs individuels, les tirs attribués aux Dianas pourront être réalisés gratuitement.