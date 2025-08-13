La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Valais: SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l’histoire

Keystone-SDA

L'équipe de SolarStratos a réussi, mardi, le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 9521 mètres d'altitude. Le précédent record appartenait à Bertrand Piccard et Solar Impulse avec 9235 mètres.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce vol, d’une durée de 5h09, s’est déroulé au départ de l’aéroport de Sion. L’avion expérimental HB-SXA a réussi sa tentative de record du monde d’altitude à la seule énergie solaire, en s’appuyant sur les thermiques propres à la topographie valaisanne, précise la cellule communication de SolarStratos dans un communiqué mercredi matin. Cette marque de 9521 mètres doit encore être validée par la Fédération internationale d’aviation (FAI).

« Cet exploit pose le dernier jalon dans la progression qui vise à atteindre la stratosphère à l’énergie solaire. Elle réalise l’objectif de la mission: frapper les esprits avec des défis spectaculaires, emblématiques, pour promouvoir l’énergie solaire, afin de préserver notre biosphère et notre planète », résume l’équipe de SolarStratos.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision