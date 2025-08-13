Valais: SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l’histoire

Keystone-SDA

L'équipe de SolarStratos a réussi, mardi, le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 9521 mètres d'altitude. Le précédent record appartenait à Bertrand Piccard et Solar Impulse avec 9235 mètres.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce vol, d’une durée de 5h09, s’est déroulé au départ de l’aéroport de Sion. L’avion expérimental HB-SXA a réussi sa tentative de record du monde d’altitude à la seule énergie solaire, en s’appuyant sur les thermiques propres à la topographie valaisanne, précise la cellule communication de SolarStratos dans un communiqué mercredi matin. Cette marque de 9521 mètres doit encore être validée par la Fédération internationale d’aviation (FAI).

« Cet exploit pose le dernier jalon dans la progression qui vise à atteindre la stratosphère à l’énergie solaire. Elle réalise l’objectif de la mission: frapper les esprits avec des défis spectaculaires, emblématiques, pour promouvoir l’énergie solaire, afin de préserver notre biosphère et notre planète », résume l’équipe de SolarStratos.