Valais: une campagne de sensibilisation contre les discriminations

Keystone-SDA

A l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie le 17 mai, le canton du Valais lance sa traditionnelle campagne de sensibilisation, dédiée cette année à faire connaître la stratégie cantonale de lutte contre les discriminations. Celle-ci durera deux semaines.

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(Keystone-ATS) En publiant, en mars dernier, sa stratégie cantonale de lutte contre les discriminations à l’égard des personnes LGBTIQ horizon 2035, l’Etat du Valais avait affirmé «sa détermination à ancrer durablement le canton comme un espace commun inclusif, garantissant l’égalité de traitement et la dignité de toutes et tous», précise lundi le Canton dans un communiqué.

Cette 5e campagne cantonale de sensibilisation se déploie via de l’affichage sur tout le territoire valaisan et sur les réseaux sociaux. Elle a pour objectif de mettre en lumière cette stratégie cantonale.

«Dans un jeu de caviardage de texte, six visuels ambitionnent de faire co-exister des témoignages individuels et des éléments-clés de la stratégie cantonale, permettant à la campagne de mêler à la fois une part d’émotion et de l’information», explique l’Etat du Valais.

Mois d’actions et de diversité

En appui de la campagne, le 2e mois d’actions et de visibilité du 17 mai au 17 juin vise à promouvoir l’acceptation, l’égalité et le respect de tous à travers des événements portés par des institutions partenaires avec le soutien de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF).

Le programme prévoit des événements variés tels que: la présentation de collections sur la thématique de la discrimination à la médiathèque Valais à Saint-Maurice et à Martigny, un thé dansant pour les seniors au Qlub Queer à Martigny, une formation sur le traitement médiatique des thématiques LGBTIQ destinées aux journalistes ou encore une journée Queer à la HES-SO Valais-Wallis à Sierre.