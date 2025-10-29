Valais: une carte d’urgence pour les proches aidants

Keystone-SDA

Le Valais propose désormais une carte d'urgence pour proches aidants. Objectif: assurer la continuité du soutien à domicile lorsque les proches aidants sont soudainement indisponibles.

1 minute

(Keystone-ATS) Cet outil permet aux professionnels de santé «de contacter immédiatement des personnes de confiance désignées à l’avance pour prendre le relais auprès de la personne aidée», explique mercredi le Canton du Valais.

La carte d’urgence, développée avec l’Association Proches aidants Valais (APAVs), est gratuite. Elle contient «les informations essentielles», soit le nom du proche aidant, celui de la personne aidée et les coordonnées des personnes de relais à contacter en cas d’urgence.

En complément, chaque proche aidant est invité à élaborer «un plan d’urgence afin de faciliter l’organisation de la relève», poursuit le communiqué. Ce document regroupe les habitudes et besoins essentiels de la personne aidée et peut être établi seul ou avec l’aide d’une institution partenaire (CMS, Croix-Rouge, Pro Senectute, EMERA, etc).

La carte d’urgence est distribuée par l’APAVs. Elle se trouve aussi sur le site internet www.proches-aidants-valais.ch.