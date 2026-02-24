Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Keystone-SDA

Une plateforme vidéo qui diffuse des spectacles pour des publics qui ne peuvent pas se déplacer: "Flexi" a été lancé mardi au Théâtre Les Halles à Sierre (VS). Le projet, financé par le canton, entend rendre les arts de la scène accessibles au plus grand nombre.

(Keystone-ATS) Le service a vocation à être utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres pénitentiaires et d’autres structures résidentielles semblables. Autrement dit, dans des lieux qui accueillent des «publics empêchés».

Concrètement, Flexi permet aux institutions concernées de diffuser de manière simple et flexible une sélection de spectacles récents issus de tout domaine des arts vivants. Sont ainsi mises en avant des productions artistiques locales de danse, théâtre ou encore cirque.

Financé par le Service de la culture de l’Etat du Valais, le projet, pionnier, est désormais disponible pour toutes les institutions empêchées du canton au tarif de 10 francs par personne et par spectacle. Il a pour ambition, dans un deuxième temps, de sortir des frontières cantonales.