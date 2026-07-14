Valbirse: la population choisira le nom des habitants

Keystone-SDA

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La population de Valbirse, dans le Jura bernois, cherche un nom pour nommer ses habitants. La commune, née de la fusion de Bévilard, Malleray et Pontenet, a lancé une consultation lors de laquelle trois noms ont été retenus. Les citoyens décideront le 27 septembre lequel d'entre eux a leur préférence.

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(Keystone-ATS) «Le jury a retenu trois gentilés parmi les 55 propositions émises par la population», a indiqué mardi la commune. Les citoyens choisiront entre les Valbirsiens/Valbirsiennes, les Valbirsois/Valbirsoises et les Boubétch. La dernière proposition s’inspire des sobriquets de Pontenet.

La majorité des 55 propositions se répartit en quatre catégories: celles inspirées de «Val», de «Birse», celles combinant des éléments des noms des anciennes communes, celles reprenant des sobriquets de Bévilard, Malleray et Pontenet, ainsi que celles faisant référence à un lieu ou à une particularité de la commune.

Le jury était composé de membres des bureaux du Conseil communal et du Conseil général ainsi que des derniers maires des trois anciennes communes. La population choisira le nom le 27 septembre, en parallèle des votations fédérales et cantonales ainsi que des élections communales. Le gentilé retenu sera ensuite utilisé par les autorités et l’administration dans leurs communications.

Cette démarche participative a été lancée l’an dernier dans le cadre des dix ans de la fusion. «Elle vise à valoriser l’implication des habitantes et habitants dans la construction du vivre-ensemble et du sentiment d’appartenance», a précisé la commune.