Validation de la requalification de l’avenue de la Gare à Fribourg

Keystone-SDA

La préfète de la Sarine rejette quatre recours en lien avec la requalification de l’avenue de la Gare et de ses abords à Fribourg. Elle estime notamment que la réalisation préalable d'un parking de liaison ne constitue pas une condition à la fermeture de l’avenue au transport individuel motorisé.

(Keystone-ATS) Lise-Marie Graden, préfète de la Sarine, a statué en date de ce jeudi par deux décisions séparées dans lesquelles elle rejette les recours et confirme la décision du Conseil communal de mars 2022. L’aspect lié au parking de liaison, qui a fait parler récemment dans les médias, était la principale mesure de trafic attaquée.

La préfète de la Sarine constate que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, «aucun outil de planification applicable en l’espèce ne conditionne la fermeture de l’avenue de la Gare à la réalisation préalable du parking de liaison», précise son communiqué. Ce parking est envisagé sous les Grand-Places.

Réalisation sous condition

En se fondant sur les différents outils de planification et les études déposées au dossier, Lise-Marie Graden relève en revanche que la réalisation du parking de liaison est une condition en cas de fermeture cumulée de l’avenue et de l’axe routier «avenue de Tivoli/rue Pierre-Kaelin» au transport individuel motorisé.

En conséquence, la fermeture de l’axe «avenue de Tivoli/rue Pierre-Kaelin», notamment prévue par les projets d’agglomération 2 et 3 de l’Agglomération de Fribourg ainsi que par le plan d’aménagement local (PAL) adoptée en juin 2024 par la Ville, est soumise à la réalisation préalable du parking de liaison, note la préfète.

Celle-ci rejette ensuite les critiques des recourants contre les études sur lesquelles se fonde la décision du Conseil communal. Après examen, «aucun élément au dossier ne permet de remettre en question l’indépendance et l’objectivité de ces études venant de sociétés privées n’ayant pas participé à l’élaboration du projet initial de requalification», considère-t-elle.

Résultats «probants»

Lise-Marie Graden estime en outre que les résultats auxquels parviennent ces études en matière de circulation routière sont «probants dans la mesure où ils ont été déterminés selon des méthodes usuelles et reposent sur des données actualisées».

Dans ses décisions, la préfète observe enfin que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la mise en oeuvre de la fermeture de l’avenue de la Gare au trafic individuel motorisé n’empêche pas la réalisation future du parking de liaison au centre de Fribourg.

Lise-Marie Graden relève ainsi dans son communiqué que la réalisation de ce projet, en mains privées, fait l’objet d’une procédure distincte qui est «indépendante» de la fermeture de l’avenue de la Gare au transport individuel motorisé.

Mécontentement

A ce titre, la préfète constate que le projet de parking de liaison est actuellement prévu par plusieurs outils de planification, notamment par le nouveau PAL de la Ville de Fribourg adopté le 4 juin 2024. Sa décision peut maintenant être contestée auprès du Tribunal cantonal.

Tout début janvier, la perspective de l’abandon du projet avait fâché les commerçants indigènes. Leur association avait alors reproché au Conseil communal d’opter pour «une décision dangereuse qui met en péril la mobilité, l’attractivité et l’économie locale».