Vallée d’Illiez: le projet de développement régional est clos

Keystone-SDA

Le projet de développement régional (PDR) de la Vallée d'Illiez est officiellement clos. Porté depuis 2017 par la Société d'agriculture éponyme, il a permis la réalisation de plusieurs infrastructures liées à la production fromagère et à l'agritourisme, ainsi que la mise en place d'une marque et d'outils de promotion pour renforcer la visibilité et la commercialisation des produits agricoles.

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(Keystone-ATS) Le PDR de la Vallée d’Illiez a atteint son objectif principal: revaloriser la filière laitière de la vallée, ont rappelé les porteurs du projet à l’occasion d’une conférence de presse, vendredi à Troistorrents.

Le chef du Département valaisan de la formation et de l’économie, Christophe Darbellay, le sous-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture Bernard Belk et le président de la Société d’agriculture du Val d’Illiez (SAVI) Laurent Meier ont symboliquement clos le projet à La Cavagne, à Troistorrents. La création sur ce site d’un espace de promotion et de vente des produits, incluant une cave d’affinage, constitue le projet phare de ce PDR.

Le PDR a bénéficié d’une coordination transversale, incluant les communes concernées – Troistorrents, Champéry, Val-d’Illiez et Monthey – ainsi que le partenaire touristique régional Région Dents du Midi. Cette implication locale a permis la réalisation de nombreux projets individuels visant à l’amélioration des structures de fabrication de fromage dans les alpages et l’agritourisme, un portant sur la construction d’une chèvrerie avec un local de fabrication de fromage et un autre sur la construction d’une porcherie.

Treize millions de francs investis

Le PDR s’est déployé alors que la destination Région Dents du Midi venait d’être créée. Cette simultanéité a permis d’associer l’agriculture et le tourisme. La marque «Saveurs des Dents du Midi» promeut désormais les produits du terroir comme un attrait touristique à part entière.

Au final, plus de 13 millions de francs ont été investis à travers le PDR de la Vallée d’llliez. La part du financement public (Confédération, canton et communes) s’est montée à 7,3 millions de francs, auxquels s’ajoute un crédit d’investissement de 1,9 million de francs. La part restante a été financée par les porteurs de projets.