Vallée de Joux: «non» aux nouvelles armoiries

Keystone-SDA

La population de La Vallée de Joux, qui ne formera plus qu'une seule commune en 2027, ne veut pas des armoiries prévues dans la convention de fusion. Dimanche lors d'un vote consultatif, les Combiers se sont prononcés contre ce blason représentant trois rouages d'horlogerie

(Keystone-ATS) Les citoyens des trois communes actuelles – Le Chenit, L’Abbaye et Le Lieu – ont refusé par 1617 voix contre et 798 pour ces nouvelles armoiries. Le taux de participation s’est élevé à 46,6%.

Les autorités et le comité de pilotage de la fusion (Copil) vont «remettre l’ouvrage sur le métier afin d’obtenir une nouvelle proposition», écrit dimanche le Copil sur son site internet.

Une nouvelle démarche participative, dont les contours seront prochainement fixés, sera lancée. Le Copil dit espérer qu’une «nouvelle proposition qui fasse consensus» soit trouvée avant la fin de l’année.

Armoiries trop «horlogères»

Les Combiers ont accepté en septembre 2024 de fusionner leurs trois communes actuelles. Mais après ce vote, déjà très émotionnel, des voix se sont élevées contre les nouvelles armoiries.

Ces trois roues dentées entrelacées symbolisent l’horlogerie, dont la Vallée de Joux est l’un des berceaux, mais aussi la solidarité entre les communautés villageoises. Les trois couleurs – le bleu, le blanc et le vert – représentent les lacs, la neige et les forêts.

Les opposants ont toutefois reproché à ces nouvelles armoiries de ne représenter que l’aspect horloger et industriel de la région, sans tenir compte d’autres éléments historiques. Ils ont aussi critiqué la disparition des couleurs «chaudes» (rouge et jaune) des précédentes armoiries des trois communes.

Une pétition a circulé pour s’opposer à ce nouveau blason et plusieurs propositions alternatives ont été faites. Pour trancher, les autorités et le Copil avaient finalement décidé d’organiser un vote consultatif.