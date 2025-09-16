Vallon de l’Ermitage en fête à Neuchâtel – 25 ans Centre Dürrenmatt

Keystone-SDA

A l’occasion des 25 ans du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) et de la célébration de la collaboration entre l’Université (UniNE) et le Jardin botanique, le Vallon de l’Ermitage fête les sciences et la culture dimanche entre 10h et 17h30. Le public pourra notamment assister à un spectacle d'Omar Porras.

2 minutes

(Keystone-ATS) Des expériences scientifiques interactives avec des clowns pour vulgariser, une performance participative et diverses visites guidées sont aussi au programme. «Toutes les activités sont gratuites à l’exception d’un atelier-dégustation», ont indiqué mardi les trois organisateurs (CDN, Ville de Neuchâtel, Jardin botanique).

Depuis 2014, une convention signée entre l’Université, la Ville de Neuchâtel et la Fondation du Jardin botanique facilite les recherches au sein de l’écrin de verdure géré par la Ville. «Des études diversifiées ont pu voir le jour sur des thématiques comme les morilles, la chimie des plantes, ou les micro-mammifères», peut-on lire dans le communiqué.

Après un symposium qui s’est tenu les 11 et 12 septembre, les résultats de ce partenariat entre académie et horticulture seront valorisés pour un public plus large, à l’aide d’expériences interactives et de clowns de la Compagnie Simple.

Une discussion en plein air est aussi prévue avec Emmanuel Defossez, chercheur en écologie. Un speed-dating des sciences permettra de dialoguer avec des scientifiques qui mènent des recherches au Jardin botanique.

Dürrenmatt et le foot

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel, qui célèbre cette année ses 25 ans, est partie prenante de la manifestation. Le «Vallon en fête» marque un point d’orgue de cet anniversaire, qui permettra de mettre en valeur l’exposition «Friedrich Dürrenmatt- Football» et les liens qui unissent les deux institutions du site, comme l’architecture et les abeilles.

Un moment officiel se tiendra dimanche à 12h30, avec intermèdes musicaux et des discours. Le public pourra notamment assister à un spectacle d’Omar Porras d’après un texte de Dürrenmatt «F.C. Helvetia 1291» ou à une performance participative silencieuse «La ville et l’imaginaire», inspirée de l’univers de Dürrenmatt par les artistes Aalaii et de Perrot.