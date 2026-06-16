Comment faire de Swissinfo votre source de référence sur Google

Vous pouvez désormais définir Swissinfo comme source d'information privilégiée. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Une nouvelle fonctionnalité de Google vous permet de choisir vos sources d'information. Découvrez comment faire de Swissinfo une source privilégiée pour recevoir en priorité nos articles et analyses sur la Suisse.

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Google vous permet désormais de hiérarchiser vos sources d’information dans les résultats de recherche et les synthèses générées par intelligence artificielle. Pour les lectrices et lecteurs attachés à un journalisme indépendant et multilingue traitant de la Suisse et de son rôle dans le monde, c’est l’occasion de faire remonter en priorité les contenus de Swissinfo.

Vous pouvez ajouter Swissinfo à vos sources privilégiées en quelques clics via ce lien direct.Lien externe

Une fois la sélection effectuée, nos articles et analyses apparaîtront plus fréquemment dans vos résultats Google et vos fils d’actualité.

Pourquoi c’est important

La mission de Swissinfo est d’offrir un journalisme fiable et contextualisé sur la Suisse et son rôle dans le monde. Cela peut parfois se perdre dans le flux, le paysage numérique étant dominé par des algorithmes qui privilégient souvent l’engagement au détriment de la profondeur. En nous ajoutant à vos sources privilégiées, vous personnalisez votre fil d’actualité tout en soutenant un journalisme indépendant qui dépasse les langues, les cultures et les frontières.

La fonctionnalité est simple, mais elle a du sens. Elle vous restitue une part de contrôle, afin que les points de vue auxquels vous tenez ne soient pas noyés par les voix les plus fortes ou les plus sensationnalistes. Pour Swissinfo, c’est la garantie que nos contenus traitant de géopolitique, de démocratie, de science ou encore des réalités des Suisses de l’étranger parviennent à leurs destinataires.

L’écosystème numérique est en mutation permanente, et la place du journalisme dans cet écosystème l’est tout autant. Une chose est claire pour l’heure: si vous souhaitez voir davantage de nos contenus journalistiques indépendants et multilingues, nous ajouter comme source privilégiée sur GoogleLien externe est le moyen le plus direct d’y parvenir.

Relu et vérifié par Veronica DeVore, traduit de l’anglais à l’aide de l’IA/ptur