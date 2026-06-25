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Vassilis Venizelos, vice-président du gouvernement pour un an

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois a élu son vice-président pour la cinquième et dernière année de la législature actuelle en la personne de Vassilis Venizelos. Le chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) exercera cette fonction du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Le ministre écologiste succède à Frédéric Borloz (PLR).

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1 minute

(Keystone-ATS) Si la présidence du gouvernement reste, selon la Constitution, attribuée à la même personne pour toute la durée de la législature, la vice-présidence change chaque année selon la règle du tournus, comme le prévoit la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat, rappelle ce dernier dans un communiqué publié jeudi. C’est donc toujours Christelle Luisier (PLR) qui est à la tête du gouvernement.

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