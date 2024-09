Vaste campagne de prospection des sols entre Lausanne et la Côte

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le canton de Vaud va accueillir la plus grande prospection géophysique 3D jamais menée en Suisse. Cette nouvelle technique doit permettre de mieux connaître le sous-sol dans les régions de La Côte et Lausanne et d’y déceler un potentiel géothermique pour le chauffage.

Si plusieurs campagnes ont déjà été menées depuis 2020, “une nouvelle étape” s’ouvre désormais avec la réalisation de prospections géophysiques 3D, “encore plus précises et détaillées”, relève jeudi l’Etat de Vaud.

Cette technique, déjà utilisée dans la région d’Eclépens en 2023, permet de réaliser “une véritable échographie du sous-sol susceptible de fournir des données très fiables sur les meilleurs endroits de forage pour la réalisation de puits géothermiques.”

Les sociétés EnergeÔ et GEOOL, ainsi que la Ville de Lausanne, se sont associées “opérationnellement” pour mener cette campagne. Prévue sur quatre semaines, elle doit démarrer début 2025 avec des camions vibreurs sur un périmètre d’environ 240 km2, englobant les régions de Morges et du grand Lausanne.