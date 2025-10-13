Vaud: Astrée fête dix ans d’aide aux victimes

Keystone-SDA

L'association Astrée, qui accompagne les victimes de traite et d'exploitation dans le canton de Vaud, fête ses 10 ans en octobre. Unique en Suisse romande, cette structure a vu le nombre de victimes suivies passer de 30 en 2016 à 123 en 2024.

3 minutes

(Keystone-ATS) Mandatée par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Astrée identifie les victimes, les héberge et les accompagne, rappelle le canton lundi dans un communiqué. Elle offre notamment une aide administrative, un appui dans les démarches juridiques, un suivi santé physique et psychique, ainsi qu’un soutien pour la recherche de logement et l’insertion socio-professionnelle. Depuis 2015, l’association a identifié 268 victimes.

Astrée prend en charge les victimes, femmes, hommes et enfants de toutes origines, menacées, privées de passeport, contraintes à la prostitution ou à des emplois précaires et non rémunérés dans des secteurs tels que le ménage, la restauration ou l’agriculture. Elle les suit jusqu’à leur réinsertion complète, explique Angela Oriti, directrice d’Astrée, dans le communiqué.

Dispositif renforcé

Pour mieux répondre à leurs besoins, le Canton a augmenté le nombre de places dans les hébergements de transition de 8 à 10 en 2025. Il prévoit de financer un local dédié aux consultations externes dès 2026, afin d’améliorer le suivi des victimes non hébergées.

Pour Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat et cheffe du DSAS, «le soutien aux victimes est aussi important que la poursuite des auteurs en justice». A cet égard, le bilan est également positif.

Le nombre de personnes qui osent briser le silence et déposer plainte, toujours avec l’aide d’Astrée, a augmenté. C’est également le cas du nombre de condamnations: plus d’une dizaine ont en effet été prononcées pour traite. En 2024, 36 procédures pénales étaient en cours, dont 15 nouvelles dénonciations.

Former, sensibiliser et prévenir

L’association joue également un rôle-clé dans la formation des professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des victimes (police, inspection du travail, contrôle des habitants). Ce travail de sensibilisation porte ses fruits: 40 nouvelles victimes ont été identifiées en 2024, contre seulement 2 à 3 par an avant la création d’Astrée en 2015.

Dans le cadre des semaines d’action contre la traite des êtres humains, plusieurs initiatives de sensibilisation sont organisées en octobre dans le canton. Le 16 octobre 2025, Astrée célébrera officiellement ses dix ans avec une exposition de dessins, vidéos et récits de vie retraçant les parcours de victimes. L’exposition sera également accessible en ligne.

www.astree.ch.