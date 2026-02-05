Vaud: conditions de détention toujours sous le feu des critiques

Keystone-SDA

Surpopulation en prison, prise en charge insuffisante des troubles psychiques et trop longue détention dans les zones carcérales des locaux de police: dans son rapport annuel 2024-2025, la commission des visiteurs du Grand Conseil épingle une nouvelle fois les conditions de détention dans le canton de Vaud.

(Keystone-ATS) La commission a effectué 17 visites et émis huit recommandations à l’intention du Conseil d’Etat. Parmi celles-ci, trois problématiques sont «particulièrement préoccupantes», écrit-elle jeudi.

La première concerne le taux d’occupation en prison qui atteint 166% au Bois-Mermet et 143% à la Croisée. Cette situation qui affecte autant les détenus que le personnel appelle «des réponses aussi rapides que possible» compte tenu de la «complexité de la situation».

Autre souci: la prise en charge médicale des troubles psychiques. Le nombre de cas augmente de «manière inquiétante», conduisant à un «défi majeur» pour le suivi thérapeutique en milieu carcéral.

62 jours au lieu de 48h

Enfin, la durée de détention dans les zones carcérales. Durant la période sous rapport, des personnes ont passé jusqu’à 62 jours dans les cellules d’une zone carcérale de locaux de police, pourtant prévue pour une durée légale maximale de 48 heures.

La commission demande de déployer des mesures «de toute urgence» pour que ces lieux retrouvent leur vocation première (arrestation provisoire) et ne servent pas de prison. Elle juge «encourageant» le projet de création d’une zone carcérale d’attente (ZAC) à Orbe.

Une ZAC à Orbe

Ce dossier va de l’avant. Le Conseil d’Etat a annoncé jeudi qu’il soumettait au Grand Conseil une demande de crédit de 39,9 millions de francs pour la construction de cette ZAC. L’infrastructure sera dotée de 60 places. Son ouverture est envisagée pour le premier trimestre 2028.

Cette structure prendra place dans le périmètre du futur Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV) à Orbe. Elle accueillera des personnes en détention avant jugement pour une durée qui ne devrait pas excéder trois mois, dans l’attente qu’une place se libère dans un établissement pénitentiaire adapté.

Le nouveau bâtiment offrira des conditions conformes à une détention de plus de 48 heures. Un secteur médical, une salle de sport et des espaces d’activités seront à disposition des personnes détenues.

La construction devrait débuter à l’automne 2026. En raison de l’urgence de la situation, les phases d’autorisation de construire et d’appel d’offre en entreprise totale sont menées en parallèle du processus parlementaire, précise le Conseil d’Etat.

Dans l’intervalle, le Service pénitentiaire poursuit activement l’identification et la mise en oeuvre de solutions transitoires, à l’image d’accords conclus avec d’autres établissements pénitentiaires, a-t-il précisé.