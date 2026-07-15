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Vaud: dégâts légers sur le territoire après l’orage

Keystone-SDA

Le territoire vaudois a été balayé par des intempéries mercredi en début d’après-midi. Vers 15h00, la Police cantonale faisait état de quelques dégâts ponctuels, notamment dans la région de La Côte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Plusieurs arbres sont tombés suite à l’épisode orageux, a dit la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS. C’est le cas notamment à Aubonne et à St-Prex. Dans cette dernière localité, les travaux de déblaiement pour libérer le chemin obstrué pourraient durer quelques heures.

À Noville, une personne a été légèrement blessée après la chute d’un arbre. Elle devra faire l’objet d’un contrôle à l’hôpital. A Etoy, un câble électrique est tombé au sol, alors qu’à Montreux, des tôles d’un toit ont atterri sur la chaussée, sans qu’il n’y ait de blessé.

En milieu d’après-midi, la Police cantonale vaudoise ne constatait pas d’importantes perturbations sur le trafic. Sur Facebook, la page amatrice et bénévole de l’Association suisse des risques naturels faisait état de rafales de vent ayant atteint les 177km/h à Saint-Prex.

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