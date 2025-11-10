Vaud: dépister à temps le diabète et ses complications

Keystone-SDA

Certains troubles visuels ou des pieds sont des symptômes typiques du diabète, mais ne sont souvent pas reconnus comme tels. Or, un dépistage précoce permet d’éviter de graves complications. A l'occasion de la Journée mondiale du diabète vendredi, diabètevaud propose divers services gratuits tels qu'un contrôle ophtalmique ou un rendez-vous chez le podologue.

2 minutes

(Keystone-ATS) La rétinopathie diabétique et les amputations sont des complications fréquentes du diabète. Elles peuvent se développer dans un délai de dix à douze ans après le début de la maladie. Ophtalmologues et podologues peuvent, grâce à des examens ciblés, détecter précocement les éventuelles complications, souligne diabètevaud lundi dans un communiqué.

Ces complications invisibles sont le thème de la Journée mondiale du diabète de vendredi. L’association y participe en proposant un rendez-vous gratuit chez le podologue. Des tests de dépistage gratuits du risque de diabète sont également proposés à Moudon, sur rendez-vous.

En outre, toute personne qui a le diabète, et qui n’a pas vu d’ophtalmologue les douze derniers mois, peut venir faire un dépistage gratuit des yeux les deux dernières semaines de novembre dans les locaux de diabètevaud.

L’association rappelle que le diabète concerne 525’000 personnes en Suisse et qu’un tiers des personnes concernées ne savent pas en être atteintes. Dans le canton de Vaud, environ 55’000 personnes vivent avec cette maladie.

Les signes les plus fréquents sont une soif permanente, une perte de poids inexpliquée, des mictions fréquentes, de l’abattement, de la cicatrisation difficile et de la sensibilité aux infections.

www.diabetevaud.ch/agenda/journee-mondiale-du-diabete-2025/