Vaud: des milliers d’enfants attendus au 3e Salon Mint

Des milliers d'écoliers vaudois âgés de 8 à 12 ans sont attendus jusqu'à dimanche au troisième Salon MINT, dédié à des disciplines comme les mathématiques, l'informatique, les sciences de la nature et la technique. L'objectif est de promouvoir les professions scientifiques à l'attention des filles comme des garçons et de remettre en question certains clichés.

(Keystone-ATS) Les enfants auront l’occasion de découvrir les formations et les professions en lien avec les domaines MINT grâce à des expériences ludiques et pédagogiques, explique le canton dans un communiqué. L’événement est porté par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) en lien avec la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et l’EPFL, où se tient le salon.

Créé en 2024, le salon vise à susciter l’intérêt des jeunes – tout particulièrement des jeunes filles – pour les domaines MINT et ainsi réduire la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée dans ces secteurs. Cette année, plus de 60 expériences sont proposées par 44 exposants.

Le salon rencontre un succès croissant avec 12’500 visites en 2024, puis 13’500 en 2025. Le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche sont dédiés aux familles. Cette année, près de 370 classes se sont inscrites. L’entrée est gratuite, mais l’inscription est nécessaire en passant par le site internet de la manifestation.