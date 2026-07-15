Vaud: gros dispositif de sécurité pour le Tour de France Femmes

Keystone-SDA

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Le Tour de France Femmes s'élancera le 1er août de Lausanne, et fera étape les jours qui suivent à Aigle puis Genève, avant de continuer son parcours jusqu'à Nice (F). Un gros dispositif de sécurité est prévu en Suisse pour accompagner la course cycliste.

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(Keystone-ATS) La police cantonale vaudoise, avec ses homologues fribourgeoise et valaisanne ainsi que les polices communales vaudoises et les forces de l’ordre françaises ont constitué un état-major (EM) «sécurité publique». Il chapeaute un concept global de sécurité qui implique de nombreux partenaires, dont la protection civile et les pompiers.

Anticiper et préparer

Depuis plusieurs mois, cet EM s’est attaché à anticiper et préparer la gestion de cette course «complexe», indique mercredi un communiqué. Pour les deux premières étapes, au départ de Lausanne puis d’Aigle, un poste de commandement sera basé à Lausanne.

Si les cantons de Fribourg et du Valais restent totalement indépendants sur leur territoire respectif, des moyens spécifiques ont été mutualisés entre les différentes polices pour rationaliser l’effort commun, détaille le communiqué.

Environ 2000 personnes provenant des cantons de Vaud, Fribourg et Valais et de la sécurité privée seront engagées tout au long du week-end du 1er au 2 août. Quelque 896 points de circulation seront tenus sur le parcours de samedi et 1134 dimanche. La première étape part et finit à Lausanne en faisant une boucle jusqu’au bord du lac de Neuchâtel. La seconde va d’Aigle à Genève.

Pompiers mobilisés

Dans le canton de Vaud, vingt services de défense incendie (SDIS) ont pris des mesures pour répondre aux besoins, avec notamment la présence du personnel en caserne. D’autres SDIS ont délocalisé leurs moyens d’intervention.

L’un des grands enjeux est de garantir en tout temps la disponibilité des moyens sécuritaires (117, 118, 144), le cas échéant par un repositionnement géographique. Le socle sécuritaire de base est garanti tout comme la capacité d’intervention pour d’autres événements, précise le communiqué.

Routes fermées

Un public conséquent va se masser aux abords du parcours. Les polices recommandent de privilégier les transports publics et d’anticiper les déplacements. Les routes empruntées par le Tour seront fermées à la circulation entre 01h30 et 02h00 avant le passage des coureuses. Le parcage le long des routes est interdit.