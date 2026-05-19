La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Vaud: Jacqueline Maurer-Mayor n’est plus

Keystone-SDA

L'ancienne conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline Maurer-Mayor est décédée subitement lundi à l'âge de 78 ans. Elle avait siégé au Château cantonal de 1997 à 2007, devenant la première femme à accéder à ce poste.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’annonce de sa disparition a été faite mardi après-midi en ouverture de la séance du Grand Conseil par son président Stéphane Montangero. Il a notamment rappelé «l’élection historique» de la radicale, «première femme à accéder à une fonction politique aussi élevée» dans le canton. Elle a «ouvert la voie à ses successeures» et «normalisé enfin» l’accession de femmes au Conseil d’Etat, a-t-il ajouté.

Née le 22 juin 1947 à Vaulion, Jacqueline Maurer-Mayor a longtemps été députée, avant d’accéder au gouvernement vaudois en mars 1997, à la faveur d’une élection complémentaire, succédant au radical Jacques Martin. Elle a été réélue à deux reprises au Conseil d’Etat, dont elle a assuré la présidence en 2000 et 2004.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision