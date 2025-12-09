La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Vaud: La filière ergothérapie va intégrer la Haute Ecole de Santé

Keystone-SDA

La filière ergothérapie sera intégrée à la Haute Ecole de Santé - Vaud (HESAV) dès la rentrée de septembre 2026. Elle était jusqu'à présent rattachée à la Haute école de travail social et de la santé à Lausanne (HETSL).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce changement coïncidera avec le déménagement d’HESAV sur le futur Campus Santé, à Chavannes-près-Renens, aux abords de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’EPFL, ont fait savoir les deux hautes écoles mardi dans un communiqué. Ce rattachement vaudra à HESAV 270 étudiants et une trentaine de collaborateurs supplémentaires.

