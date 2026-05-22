Vaud: le directeur de l’EVAM quittera ses fonctions en 2027

Keystone-SDA

Le directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Erich Dürst quittera sa fonction en 2027, à l'âge de 64 ans révolus, a indiqué vendredi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Le poste de directeur ou directrice de l'EVAM sera prochainement mis au concours.

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(Keystone-ATS) Après une carrière au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), M. Dürst a rejoint l’Etat de Vaud en qualité de chef de la division asile du Service de la population (SPOP). Il a occupé cette fonction jusqu’à sa désignation, en juin 2012, à la direction de l’EVAM, rappelle le Canton.

«Durant quinze années à la tête de l’établissement, il aura accompagné l’EVAM avec succès dans un contexte marqué par des évolutions importantes des politiques migratoires et par plusieurs périodes de fortes pressions sur les dispositifs d’accueil. Le Conseil d’Etat relève à cet égard son engagement constant, sa connaissance approfondie des enjeux migratoires ainsi que son sens du service public», écrit le gouvernement cantonal.

Entre 2018 et 2019, Erich Dürst a conduit une restructuration de l’EVAM qui a permis à l’établissement de faire face aux crises du Covid-19 puis de la guerre en Ukraine. Il a également accompagné deux révisions de la Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) et renforcé la politique d’intégration, notamment en favorisant l’insertion professionnelle des bénéficiaires, est-il encore souligné.