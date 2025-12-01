La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Vaud: le service des curatelles ouvre une antenne à Morges

Le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) du canton de Vaud a inauguré lundi un nouveau bureau régional à Morges, en présence du conseiller d’Etat Vassilis Venizelos. Cette mesure a pour objectif de rapprocher le service de ses bénéficiaires et de ses partenaires privilégiés que sont les Justices de paix et les réseaux médico-sociaux.

1 minute

(Keystone-ATS) Installé dans le quartier de la Gottaz, le nouveau site compte 41 employés, dont les postes de travail ont tous été transférés depuis le siège de Lausanne, a fait savoir l’Etat de Vaud lundi dans un communiqué. «La Région Ouest représente environ 20% des mandats de protection de l’adulte du SCTP, soit quelque 1200 dossiers», précise le document.

L’ouverture de l’antenne morgienne, après celles d’Yverdon-les-Bains en 2016 et de Vevey en 2020, marque la dernière étape d’un processus de régionalisation engagé depuis environ dix ans par le SCTP. Celui-ci avait pour objectif de mieux faire face aux importantes transformations vécues par le service ces dernières années.

En effet, la réforme dite «des cas lourds», datant de 2012, a permis de mieux identifier les situations les plus complexes et de les confier au SCTP plutôt qu’à des curateurs privés. Elle a cependant eu pour corollaire une forte augmentation du volume des mandats qui sont passés de 1400 en 2012 à plus de 6200 aujourd’hui, indique l’Etat de Vaud.

