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Vaud: nouvelle offre Mobilis pour l’été

Keystone-SDA

Mobilis propose une nouvelle offre pour l'été combinant activités de loisirs et rabais sur les déplacements en transport public dans le canton de Vaud. Le package, vendu 45 francs, inclut à choix deux cartes journalières pour les bateaux de la CGN, deux cartes journalières pour les remontées mécaniques de Gryon-Villars-Diablerets ou une chasse au trésor à la Vallée de Joux avec un panier-goûter.

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(Keystone-ATS) Avec cet Abo Mobilis plus, le canton de Vaud et la Communauté tarifaire Mobilis veulent encourager le recours aux transports publics pour les loisirs. L’offre pilote est réservée aux détenteurs d’un abonnement Mobilis annuel, mensuel ou d’un FlexiAbo et fera l’objet d’un monitoring pour évaluer son attractivité, explique jeudi un communiqué.

Le projet se déploiera sur une année autour de quatre packages saisonniers. Chaque saison fera l’objet d’une vente flash limitée à un millier d’unités. La première formule, en vente dès le 18 juin, invite à profiter d’une activité estivale entre lac, montagnes et découvertes régionales. L’offre doit être utilisée avant la mi-octobre.

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