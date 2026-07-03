Vaud: Nuria Gorrite quittera le gouvernement en 2027

Keystone-SDA

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Nuria Gorrite quittera le gouvernement vaudois l'an prochain. Dans une interview accordée au Journal de Morges, la socialiste annonce qu'elle ne briguera pas un nouveau mandat au Conseil d'Etat en 2027.

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(Keystone-ATS) Après 15 ans au gouvernement vaudois, l’ancienne syndique de Morges fait part de sa décision de se retirer au Journal de Morges. Soucieuse de respecter les règles internes à son parti, elle ne demandera pas une dérogation en vue d’un quatrième mandat: «J’ai décidé de ne pas me représenter et je l’annonce aujourd’hui dans un esprit très serein. Je l’exprime assez tôt afin d’amener de la clarté.»

La citoyenne de Préverenges assure disposer encore d’une folle énergie pour mener de grands projets. Mais elle estime que ceux qu’elle porte depuis 2012 dans le canton ont tous franchi des étapes importantes récemment et que c’est le bon moment pour passer le témoin.

Rien à voir avec «l’affaire Dittli»

La native de la Chaux-de-Fonds (NE) met en avant les dossiers qu’elle a menés à bien, notamment le développement des transports publics, l’accueil de jour de la petite enfance et le numérique.

Sa décision, assure-t-elle n’a rien à voir avec «l’affaire Dittli» qui empoisonne la politique vaudoise: «Je vais vous répondre très clairement: en aucune manière. Au contraire, ma nature me ferait plutôt rester pour rétablir la sérénité en tant que personne responsable capable, précisément lorsque c’est difficile, de tenir les institutions et de garder à l’esprit l’intérêt général.»

L’annonce de son départ faite, Nuria Gorrite n’entend pas baisser de rythme durant la dernière année de son engagement: «Il y a encore du pain sur la planche d’ici l’été prochain», prévient-elle.

Berne dans le viseur ?

La cheffe du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines laisse le mystère entier quant à son avenir politique: «J’ai acquis des compétences durant toutes ces années dans un Exécutif et je compte les mettre à profit». «Sur la scène fédérale dès 2027?», questionne le Journal de Morges. «Je ne fais aucun commentaire à ce propos», dégage en touche la socialiste.

Jeudi, les trois ministres PLR du gouvernement vaudois, Christelle Luisier, Frédéric Borloz et Isabelle Moret, avaient annoncé leur intention de se représenter en février 2027, briguant ainsi un deuxième mandat complet chacun.