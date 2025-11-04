Vaud: oui à 84 millions pour rénover neuf bâtiments publics

Keystone-SDA

Les députés du Grand Conseil vaudois ont approuvé mardi en premier débat les 84 millions destinés à la rénovation énergétique de neuf bâtiments publics. Ces travaux étant répartis sur sept sites, sept crédits d'investissement distincts étaient demandés par le Conseil d'Etat. Tous ont été acceptés haut la main par le plénum. Un deuxième débat aura lieu ultérieurement.

(Keystone-ATS) Parmi les sites concernés, quatre doivent faire l’objet «d’assainissements énergétiques majeurs». Il s’agit du Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon, de la Fondation Mérine à Moudon, du domaine pédagogique de Grange-Verney à Moudon également, ainsi que de l’Ecole de l’accueil à Lausanne.

Trois sites doivent bénéficier «d’interventions urgentes et ciblées». Il s’agit du Centre de conservation de la faune à Saint-Sulpice, de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne et de la Haute école d’ingénierie et de gestion à Cheseaux-Noréaz.