Vaud: seize plaintes pénales pour de nombreux tags

Keystone-SDA

Un Veveysan de 22 ans, suspecté d'avoir commis de nombreux graffitis et tags dans les localités d'Oron-la-Ville et de Vevey (VD) entre août 2025 et février 2026, a été interpellé avec un comparse. Ils ont été dénoncés au Ministère public de l'Est vaudois. Au total, pas moins de seize plaintes pénales pour dommages à la propriété ont été déposées durant cette période.

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(Keystone-ATS) Des biens privés, des bâtiments publics ainsi que du mobilier urbain ont été endommagés. Le montant total des dégâts est estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs, a indiqué mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Sa cellule «graffitis» mène une enquête portant sur une série de graffitis et de tags à Oron-la-Ville et à Vevey depuis le mois d’août 2025.

En janvier 2026, deux jeunes hommes âgés de 19 et 22 ans ont été interpellés en flagrant délit par des gendarmes, alors que l’un d’eux effectuait des tags sous un pont de l’autoroute A9, au Mont-sur-Lausanne. Des bonbonnes de peinture ainsi que plusieurs marqueurs ont été saisis, précise la police.

Les deux suspects, de nationalité suisse et domiciliés dans le canton, ont été entendus par la police quelques jours plus tard. Le prévenu de 22 ans serait également l’auteur de plusieurs dizaines de graffitis et tags commis dans les communes d’Oron-la-Ville et de Vevey. A l’issue des auditions, les deux prévenus ont été relaxés par la police et restent à disposition des autorités pénales.