Vaud: un nouvel archéologue cantonal

Keystone-SDA

Jordan Anastassov sera, dès le 1er novembre, le nouvel archéologue cantonal vaudois. Nommé par le Conseil d'Etat, il succédera à Nicole Pousaz, laquelle partira à la retraite en fin d'année.

(Keystone-ATS) Jordan Anastassov a notamment dirigé le Musée romain de Nyon entre 2021 et 2025, après avoir exercé diverses fonctions dans les cantons de Genève et du Valais, ainsi qu’au sein d’institutions académiques suisses et européennes, indique mercredi l’Etat de Vaud.

Spécialiste des cultures celtiques et gallo-romaines, il a codirigé pendant plus de dix ans la mission archéologique suisse sur le site de Sboryanovo, en Bulgarie, son pays natal. Il a également été commissaire d’expositions en Suisse et à l’étranger.