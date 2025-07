Vaud: un quart de la force de travail réside hors du canton

Keystone-SDA

Quelque 435'000 personnes de 20 à 64 ans constituaient la force de travail vaudoise en 2023, soit une augmentation de 17% (63'200 personnes supplémentaires) par rapport à 2013. Près d'un quart d'entre elles résidaient hors du territoire vaudois: 14% étaient domiciliées dans un autre canton tandis que 10% étaient frontalières.

(Keystone-ATS) « Comparativement à la population locale, les personnes qui résident dans un autre canton sont plus souvent au bénéfice d’un diplôme de degré tertiaire. Elles occupent aussi plus fréquemment une position hiérarchique élevée », relève mardi la dernière édition Numerus de Statistique Vaud. Le niveau de formation et le taux d’occupation des frontaliers n’est pas relevé dans les statistiques. En revanche, les hommes sont nettement majoritaires dans cette population, avec une part de 65%.

Du point de vue des domaines de travail, la santé humaine et l’action sociale est la branche d’activité qui emploie le plus de personnes avec 16%. Elle est suivie par le commerce (11%), l’industrie (10%) ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (10%).

Quelque 87% des hommes et 50% des femmes travaillaient à plein temps en 2023. « En dix ans, cette part a légèrement baissé pour les hommes (91% en 2013) et est restée stable pour les femmes », note encore Statistique Vaud.