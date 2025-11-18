Vaud: une campagne pour valoriser l’apprentissage

Keystone-SDA

Le Département vaudois de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a dévoilé mardi une campagne visant à promouvoir l'apprentissage auprès des jeunes et de leurs parents, cette voie n'étant actuellement empruntée que par 20% des élèves. Déployée sur toute l'année 2026 sur des supports numériques et physiques, l'opération met en avant le caractère épanouissant de l'apprentissage illustré par des situations réelles et inattendues.

(Keystone-ATS) Cette initiative s’inscrit dans le plan d’action lancé en 2022 pour améliorer l’image de l’apprentissage, jugée encore insatisfaisante. Selon un sondage gfs.bern, le plaisir est le critère principal pour les jeunes dans le choix d’une formation postobligatoire, ce qui a inspiré le slogan de la campagne: «L’apprentissage, source de plaisir et d’épanouissement».

Le projet a été présenté lors du Salon des métiers, qui fête ses 15 ans. Il vise à capter l’attention des élèves en fin de scolarité obligatoire et à les inciter à consulter monapprentissage.ch, la plateforme centralisant les informations sur les parcours et débouchés, relève le DEF dans un communiqué.

Parallèlement, l’orientation sera renforcée. L’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle développe un outil pour évaluer les compétences transversales (créativité, persévérance, esprit d’équipe) afin d’aider les jeunes à mieux identifier leurs atouts. L’orientation sera aussi au coeur du projet Mat-Eo, qui comprend la maturité en quatre ans et revise la fin de la scolarité obligatoire.

Pas un premier choix

Malgré des signes encourageants, comme la hausse l’an dernier, des apprentissages chez les élèves prégymnasiaux (de 7% à 9%), un chiffre confirmé en 2025, seuls 20% des jeunes choisissent cette voie directement après l’école obligatoire. Beaucoup finissent par suivre cette voie après avoir essayé autre chose, que ce soit une mesure de transition ou une formation générale, mais seulement en deuxième choix.

Le nombre de contrats reste stable à 6300. Mais compte tenu de l’évolution démographique, cela équivaut cependant à une baisse de la proportion de jeunes qui suivent cette voie en comparaison avec les formations générales. Cette stabilité est tout de même un signe encourageant après des années de baisse.

Autre signe favorable, la perception de la formation professionnelle est globalement très positive, selon l’étude gfs.bern, réalisée sur mandat du DEF.